Qatar2022, Infatino: "Nel gruppo C con Italia e Svizzera c'è la storia della mia vita"

"Il gruppo C per me è un gruppo molto particolare, c'è la storia della mia vita con Svizzera e Italia. E' un girone molto interessante". Cosi' il presidente della FIFA, Gianni Infantino, commenta il sorteggio per le qualificazioni europee per i mondiali 2022. "Il Qatar è pronto per ospitare i mondiali - le parole riportate da SportMediaset - e sarà un'esperienza bellissima".

