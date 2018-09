Quagliarella: "Futuro? Sono in scadenza. Voglio giocare fino a 39 anni"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, parla così a Sky Sport, dopo il match vinto contro il Napoli. Queste le sue parole: "Se non ti mantieni bene a una certa età sia fuori che dentro al campo è dura. Giampaolo chiede molto alle punte, se non ti alleni bene dopo 20' sei scoppio. Il gol di tacco? Genio e follia. L'ho presa perfetta sul pallone, appena l'ho toccato ho pensato che fosse gol. Futuro? Ho fatto per il Napoli e la città. Alla Samp, però, sto benissimo. Però non conosco il mio futuro, ho un contratto in scadenza. Io voglio giocare fino a 38, 39, 39,5 anni (ride, ndc), voglio far bene".