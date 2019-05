Quagliarella infallibile dal dischetto. Solo Ibra meglio di lui dal 2004/05

Ventiseiesimo gol stagionale, il nono su calcio di rigore. Fabio Quagliarella oggi ha compiuto un altro passo verso il titolo di capocannoniere con l'ennesima esecuzione perfetta dal dischetto. Un sigillo che lo porta a un passo dal record di Zlatan Ibrahimovic. Dal 2004/2005, come riporta OptaPaolo, solo l'attaccante svedese ha segnato infatti di più su rigore rispetto al bomber della Samp: dieci gol nel 2011/2012 con la maglia del Milan.

9 - Quagliarella has scored nine goals from penalty kick in the current Serie A season: only Ibrahimovic (10 in 2011-12) has scored more than him in a single campaign since Opta collects this kind of data. Imperturbable. pic.twitter.com/bEGLvzIx7G

