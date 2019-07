Qualificazioni Europa League, le partite in programma

Oggi si torna in campo per disputare alcune partite delle qualificazioni di Europa League. Ecco il programma completo:

Le partite in programma:

14:00 Tobol (Kaz)-Jeunesse Esch (Lux)

16:30 Levadia (Est)-Stjarnan (Ice)

18:00 RFS (Lat)-O. Ljubljana (Slo)

18:00 Rovaniemi (Fin)-Aberdeen (Sco)

18:00 Univ. Craiova (Rou)-Sabail (Aze)

18:30 Din. Minsk (Blr)-FK Liepaja (Lat)

18:30 Levski (Bul)-Ruzomberok (Svk)

19:00 Apollon (Cyp)-Kauno Zalgiris (Ltu)

19:00 Cracovia (Pol)-Dun. Streda (Svk)

19:00 Haugesund (Nor)-Cliftonville (Nir)

19:00 Milsami (Mda)-FCSB (Rou)

19:00 Neftci Baku (Aze)-Speranta Nisporeni (Mda)

19:00 Petrocub (Mda)-AEK Larnaca (Cyp)

19:00 Torpedo Kutaisi (Geo)-Ordabasy (Kaz)

19:00 Vaduz (Lie)-Breidablik (Ice)

19:00 Zalgiris (Ltu)-Honved (Hun)

19:00 Zrinjski (Bih)-Akademija Pandev (Mkd)

19:30 H. Beer Sheva (Isr)-Laci (Alb)

19:30 Niedercorn (Lux)-Cork City (Irl)

19:30 UE Engordany (And)-Din. Tbilisi (Geo)

20:00 B36 Torshavn (Fai)-Crusaders (Nir)

20:00 Hajduk Split (Cro)-zira (Mlt)

20:00 Hibernians (Mlt)-Soligorsk (Blr)

20:00 Kukesi (Alb)-Debrecen (Hun)

20:00 MOL Fehervar (Hun)-Zeta (Mne)

20:00 Mura (Slo)-M. Haifa (Isr)

20:00 Norrkoping (Swe)-St. Patricks (Irl)

20:30 Shkupi (Mkd)-Pyunik (Arm)

20:30 Vitebsk (Blr)-KuPS (Fin)

20:45 Ballymena (Nir)-Malmo FF (Swe)

20:45 Buducnost (Mne)-Narva (Est)

20:45 Domzale (Slo)-Balzan (Mlt)

20:45 Kilmarnock (Sco)-Connah's Q. (Wal)

20:45 Radnicki Nis (Srb)-Flora (Est)

20:45 Rangers (Sco)-St Josephs (Gib)

20:45 Trnava (Svk)-Radnik Bijeljina (Bih)

21:00 KR Reykjavik (Ice)-Molde (Nor)

21:00 Legia (Pol)-Europa FC (Gib)

21:00 Shamrock Rovers (Irl)-Brann (Nor)