Quando arriverà il vaccino contro il Coronavirus? Per l'AIFA non prima dell'estate 2021

Quando sarà pronto il vaccino contro il Coronavirus? "Non prima della primavera-estate del 2021", almeno secondo il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Nicola Magrini, intervenuto in conferenza stampa per illustrare la situazione attuale in Italia e non solo. "Ci sono almeno 5-6 candidati vaccini in fase avanzata e l'Italia partecipa in diversi modi. Non penso però che per settembre ci possa già essere un vaccino disponibile, nonostante i risultati molto buoni di fase I che testano la sicurezza in volontari sani", ha aggiunto.