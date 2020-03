Quando i Giochi Olimpici a Tokyo? Malagò: "La nuova data entro tre settimane"

vedi letture

Le nuove date dei Giochi Olimpici verranno rese note entro tre settimane. A rivelarlo, nel corso di una intervista a 'Radio 24', il presidente del CONI Giovanni Malagò: "In questa battaglia non conosciamo il nemico, paradossalmente potresti averlo anche in casa. Ci sono due scenari e io li sto vivendo così: in Italia ci gestiamo autonomamente tutto questo in base alle indicazioni del Governo. Poi c'è un problema fuori dai confini: oggi il presidente del CIO Bach ha fatto un report analitico da quando è iniziata l'emergenza fino alla decisione di rinviare i Giochi Olimpici, con la nuova data dovrebbe essere annunciata entro tre settimane. Tutte le decisioni saranno subordinate alle decisioni della comunità scientifica, solo loro potranno dire quando ripartire. Se non arriverà il loro ok, non va illuso nessuno". I Giochi Olimpici di Tokyo, inizialmente previsti per questa estate, sono stato spostati all'estate 2021 a causa della pandemia di COVID-19.

Clicca qui per l'intervista integrale al presidente del CONI Giovanni Malagò