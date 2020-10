Quanto peserà l'assenza di Donnarumma? Marchegiani: "Tanto, ma Tatarusanu è affidabile"

Quanto peserà l'assenza di Gianluigi Donnarumma? Se lo chiedono in tanti e Luca Marchegiani, commentatore di Sky Sport, ha provato a rispondere a pochi minuti dalla sfida tra Milan e Roma: "Peserà tanto. Donnarumma, al di là del valore assoluto, stava assumendo un ruolo di leadership molto importante nel Milan di Pioli, che non a caso non l'ha mai fatto riposare. Tatarusanu però ha esperienza internazionale: a Lione ha giocato poco ma non avrà problemi a giocare partite di questo livello".