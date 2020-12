Quanto peserà l'assenza di Morata? Condò: "Tanto, ma mi aspetto che Dybala faccia il Dybala"

Paolo Condò, negli studi di Sky Sport, ha parlato dell'assenza di Alvaro Morata nel derby della Mole che comincerà tra poco: "Il suo è stato un ritorno fantasmagorico. Ho sempre avuto stima di lui e mi era dispiaciuto quando era andato via. Immaginarlo così era impensabile, un giocatore in forma come lui chiaramente mancherà ma il miglior calciatore dello scorso campionato deve tornare a essere un fattore in questa Juventus e mi aspetto che, in coppia con Ronaldo, torni a essere il Paulo Dybala che conosciamo".