Quinta Coppa Italia in bacheca: Buffon raggiunge Pandev

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluigi Buffon raggiunge Goran Pandev. Detta così, può sembrare strana, ma è pura verità statistica: con la vittoria di oggi, il portiere e capitano della Juventus sale infatti a cinque Coppe Italia vinte. Quattro consecutive in bianconero, più quella vinta nel 1998/99 con il Parma. Cinque, come Pandev, che invece ne ha vinte due con Napoli e Inter, una con la Lazio. Il macedone, che peraltro, seppur con maglie diverse ha vinto quattro Coppe Italia consecutive (come la Juve e molti suoi vincitori odierni) era finora il calciatore in attività ad averla vinta in più occasioni. A cinque trofei vinti anche Benetti, Conti, Favalli, Salsano, Stankovic e Toldo. Primatista, con sei vittorie, Mancini.