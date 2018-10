Quote Snai: Piatek capocannoniere vale 4,50

Polacco a inizio settembre era a 25.'CR7' sempre favorito a 2,50

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - L'ottavo gol in sei partite gli regala la consacrazione definitiva sulle lavagne dei bookmaker. Krzysztof Piatek sale alla ribalta nelle scommesse Snai sul capocannoniere della Serie A, dove è diventato l'inseguitore numero uno di Cristiano Ronaldo, fermo a tre reti, ma ancora favorito a 2,50. Dopo la doppietta al Frosinone, invece, il polacco è sceso a 4,50, già un'impresa considerato che a inizio stagione non figurava nemmeno nell'elenco dei quotisti, in cui è stato inserito solo da inizio settembre (a 25,00). Alle spalle di Piatek resiste Ciro Immobile, a segno nel derby perso contro la Roma: l'attaccante biancoceleste sale a 4 reti e vale 6,50, mentre Mauro Icardi scivola a 8,00. A 4 gol come Immobile c'è ora anche Mario Mandzukic, ma per il bianconero si arriva a 15,00.