R.De Boer: "De Ligt? Juve scelta che mi ha sorpreso. Più facile adattarsi al Barça o al City"

Ronald De Boer oltre ad essere il gemello di Frank, ex allenatore dell’Inter, è stato negli scorsi anni tecnico delle giovanili dell’Ajax. E in quel frangente ha avuto modo di conoscere da vicino e nel profondo Matthiijs De Ligt, difensore della Juventus. Questo il suo pensiero, confessato alla Gazzetta dello Sport: “Lavoravo nell’Academy dell’Ajax, mi è piaciuto subito il suo carattere: serio, intelligente, gentile, non si lamenta mai, lavora duro e impara. E poi ha sempre avuto le doti del grande difensore: capisce da dove arriva il pericolo. L’aver giocato a centrocampo aiuta, ma nessuno pensava a questa precocità: a 18 anni era capitano, incredibile”.

Sorpreso dal passaggio alla Juventus - L’analisi di Ronald De Boer continua e prende in esame il trasferimento alla Juventus: “Sorpreso? Sì, erano interessati club più vicini al sistema Ajax come City e Barcellona. Sarebbe stato più facile adattarsi. All’inizio pensava troppo per non sbagliare, anziché fidarsi del proprio talento. Sarà uno dei migliori di questa epoca, sicuro. Chi ricorda? Ha un che di Ruud Krol”.