© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di Supercoppa italiana a Riyad, dove domani Juventus e Lazio scenderanno in campo alla ricerca del primo trofeo stagionale. Tuttosport ne ha parlato con Romy Gai, ex uomo del marketing bianconero che oggi è a capo della Awe Sport International e ha appena organizzato proprio questa sfida da 22,5 milioni di euro in Arabia Saudita: "La Supercoppa in Arabia è un veicolo potente per la visibilità del nostro calcio in questo mondo. C'è tantissima attesa. E quel gol di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria ha messo il turbo a tutta la manifestazione".

Gai ha parlato anche della grande voglia di investire nel calcio europeo da parte dei sauditi: "Non sono da escludere investimenti arabi nel calcio italiano", ha dichiarato al quotidiano torinese, anche alla luce del recente acquisto dell'Almeria ad opera dell'ex Ministro dello Sport.