Ragazzo picchiato a Napoli: Insigne e Mertens gli regalano le maglie autografate

Negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web le immagini del piccolo Umberto, vittima di bullismo ai Colli Aminei. Episodio violento che ha scosso l'opinione pubblica, tanto da attirare anche tanta solidarietà per Umberto. Il Napoli si è mosso subito con Insigne e Mertens: incontro con l'attaccante belga e video messaggio dedicato da parte del capitano del Napoli: "Ciao Umberto, ti ho mandato una mia maglia autografata per farti vedere che ti sono vicino in questo momento. Mi raccomando, non avere paura, e appena passa il virus ti aspetto al campo e ci salutiamo da vicino".