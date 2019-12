Il Sindaco di Roma Virginia Raggi si è congratulata con la Lazio per il successo in Supercoppa contro la Juventus. Questo il tweet del primo cittadino della Capitale: "Congratulazioni alla Lazio che riporta a Roma la Supercoppa Italiana dopo avere superato in finale un avversario difficile come la Juventus".

Congratulazioni alla @OfficialSSLazio che riporta a @Roma la #SupercoppaItaliana dopo avere superato in finale un avversario difficile come la Juventus. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) December 22, 2019