Raiola vince il 'Best European Player's Agent'. Galliani: "Complimenti, ne hai fatta di strada"

E' stato Mino Raiola uno dei protagonisti del Golden Boy 2020, istituito come sempre da Tuttosport. Al noto procuratore è andato il premio Best European Player's Agent, con Andriano Galliani che ha voluto complimentarsi attraverso un video messaggio: "Ricordo quando volevi parlare con me agli inizi ma Braida ti fermava prima della porta… ne hai fatta di strada. Ricordo tre operazioni con te: quando andiamo a Barcellona e portiamo il grande Ibra nel 2010, poi nel 2015 il primo contratto da professionista di Donnarumma. Potevi portarlo all’estero ma grazie al nostro rapporto non l’hai fatto. E poi pochi giorni fa Balotelli a casa mia. Ti sei meritato questo premio, con le tue caratteristiche e la tua generosità”.