Ramos squalificato nel tunnel del Bernabeu: rischia un nuovo stop

Era squalificato e da regolamento non poteva trovarsi lì

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La presenza del forte centrale del Real Madrid, Sergio Ramos, nel tunnel che porta agli spogliatoi e successivamente in panchina, potrebbe costargli caro. Il capitano delle 'merengue' era squalificato e, come da regolamento, non avrebbe potuto accedere al tunnel degli spogliatoi né tantomeno alla panchina: come riportano i media spagnoli, per il capitano del Real Madrid potrebbe arrivare un'altra squalifica di un turno, che lo costringerà a saltare la semifinale d'andata.