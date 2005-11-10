Rampulla: "Spalletti con i tanti infortuni non ha mai avuto la vera Juve"

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Michelangelo Rampulla, che ha detto la sua su Allegri e Spalletti: "Se le cose non vanno bene, come quando ci si esalta, si deve criticare. Su Spalletti dico che dalla sua ci sono i tanti infortuni e il non aver potuto mai schierare la squadra titolare. Poi qualcosa di buono si vede. Per quanto riguarda Allegri, ci sono attenuanti anche lì. Sono solo all'inizio, poi torneranno i vari giocatori e cominceranno a risalire entrambi. E comunque si parla dei tecnici, ma in campo chi ci va?".

Allegri avrebbe detto a fine partita con la Lazio che lui è il migliore e che devono solo comprargli i giocatori:

"Non ci credo neanche che lo abbia detto. Però ripeto, l'allenatore prima della partita gli dice di rimanere davanti alla difesa? In campo ci vanno i giocatori e se poi si addormentano...Allegri forse non ha ancora trovato l'alchimia giusta con i suoi giocatori".

Spalletti e Allegri sembrano non essere più quelli di qualche anno fa:

"Questo ci sta".