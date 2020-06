Rampulla su Bernardeschi: "Dura giocare 20 minuti ogni tanto. E' un giocatore importante"

Michelangelo Rampulla, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato della vittoria della Juventus a Bologna: "Vincere è sempre un bel messaggio, ma c'è il rammarico per aver perso un trofeo e lo spirito di rivalsa ha inciso sulla buona prestazione di ieri. CR7 e Dybala? Da questi giocatori ti aspetti sempre il colpo del campione, anche nei momenti difficili. La preparazione? Può aver inciso lo stop di 3 mesi, per un fatto eccezionale che ha portato conseguenze gravi anche livello mentale. Ma gente di questo calibro, anche se sta ferma, non perde la condizione atletica. Bernardeschi? Giocatore importante, ma per lui è difficile giocare 20 minuti ogni tanto. Il ruolo dell'allenatore in questi casi è fondamentale, sta a Sarri mettere i giocatori nel giusto ruolo e non in posizioni non ideali".