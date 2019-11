Ramsey-gol: è il primo britannico a segnare con la Juve in Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risolto il dubbio, Aaron Ramsey entra nella storia della Juventus. Il centrocampista gallese, autore del momentaneo 1-0 bianconero a Mosca contro la Lokomotiv, è infatti, come evidenzia Opta, il primo giocatore britannico a segnare con la maglia della Juve in Champions League/Coppa dei Campioni. A livello personale, invece, l'ex Arsenal torna al gol europeo dopo quattro anni: non segnava nella massima competizione europea per club dal 2015.

1 - Aaron #Ramsey è il primo giocatore britannico della storia della Juventus a segnare un gol in Champions League/Coppa dei Campioni. Reale. #LokomotivJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 6, 2019