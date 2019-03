© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di domani, al Mestalla, andrà in scena una sfida organizzata per il centenario del Valencia fra le leggende del club e quelle della Nazionale spagnola. In panchina, per il Valencia, ci sarà Claudio Ranieri, mentre dall'altra parte Camacho. Fra i giocatori convocati ci saranno anche Carboni, Farinos, Kily Gonzalez e Claudio Lopez.