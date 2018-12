Ranking UEFA, dopo il flop di Inter e Napoli l'Inghilterra allunga sull'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La doppia eliminazione di Inter e Napoli influisce inevitabilmente sul ranking UEFA, con l'Italia che dunque deve rinviare l'assalto all'Inghilterra. Il passaggio del turno di Tottenham e Liverpool permette infatti agli inglesi - che fanno l'en plein per gli ottavi di Champions - di allungare sul nostro calcio (+2,637 punti), che rimane sempre al terzo posto con 72,154. L'importante, per conservare quattro posti in Champions, è mantenere a distanza la Francia, che è quinta a 16,6 punti.

La Spagna resta saldamente al comando con 96,569 punti, mentre l'Inghilterra insegue lontanissima con 74,891. L'Italia come detto resta terza davanti alla Germania, che con 68,927 punti è molto vicina. Tutto dipenderà dunque dal prosieguo della stagione, a cominciare dalle partite di stasera (Roma e Juve in campo) e quelle di domani in Europa League: la Lazio è già qualificati ai sedicesimi dove sarà raggiunta da Napoli e Inter, il Milan invece deve ancora guadagnarsi il passaggio del turno.