R.Antognoni: "Se la Fiorentina si scansa col Napoli? Sono allibita"

Fonte: FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Da ieri sera, con il Napoli che ha riaperto la lotta Scudetto con la Juve, circolano voci sul fatto che a Firenze si accetterebbe una sconfitta con i partenopei per non far vincere l'ennesimo tricolore alla rivale bianconera. Voci, certo, e forse neanche tanto fondate, ma che hanno fatto comunque arrabbiare lady Antognoni, la signora Rita che su Facebook ha scritto: "Sono allibita a sentire certi discorsi, scansarsi con il Napoli per non favorire la Juve, ma siamo matti? Chi lo pensa certamente non tifa per la Fiorentina. Io credo ancora nell’Europa, un sogno bellissimo e preferisco sognare e non essere come quelle persone che lo hanno pensato anche per un solo attimo. Ripigliatevi".