Ranucci: "Lunedì a Report parleremo di Napoli, non dico altro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo la Juventus, che nell'inchiesta che Report sta portando avanti per quanto riguarda il mondo del calcio. Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, il conduttore Sigfrido Ranucci ha infatti parlato del suo lavoro e rivelato uno dei temi che affronterà nella prossima puntata: "Siamo dei privilegiati perchè negli anni '70 quando parlavi male di qualcuno ti sparavano direttamente. Al di là dei social che stanno impazzendo, la cosa che deve far riflettere è che lo stadio è considerato una zona franca in cui viene consentito ciò che altrove non è permesso. Lunedì parleremo di Napoli a Report, non vi dico altro".