Rashford eletto Personalità dell'anno dalla BBC, Lukaku: "Classe fuori e dentro il campo"

Marcus Rashford, è stato eletto Personalità del 2020 dalla BBC grazie alla sue iniziative per i bambini durante la pandemia e l'ex compagno Romelu Lukaku sui social si è complimentato così con l'attaccante del Manchester United: "Ben fatto Marcus! Una delle persone più vere che ci siano in giro. Classe dentro e fuori dal campo”.

Well done @MarcusRashford! One of the real ones out here! Class on and off the pitch 💯 https://t.co/4qddd0PTFC

