Ravanelli consiglia la Juve: "Mi piacerebbe vedere Allan in bianconero, perfetto con Bentancur"

L’opinione è condivisa: Maurizio Sarri ha bisogno di un’altra Juventus perché possa vedersi fino in fondo la sua mano. A sostenerlo - riporta La Gazzetta dello Sport - sono ex juventini che hanno le idee chiare su quella che dovrebbe essere la Signora che verrà. Uno di questi è Fabrizio Ravanelli, che punta sul centrocampo: "A me piacerebbe vedere uno come Allan in maglia bianconera. Assieme a Bentancur formerebbe una coppia perfetta là in mezzo per il gioco di Sarri. Anche Milinkovic-Savic sarebbe un bel nome, ma mi rendo conto che sono giocatori che costano tanto. Servirebbero anche due terzini e un attaccante. Ma lasciamo lavorare Paratici e Nedved: conoscendoli, avranno le idee chiare".