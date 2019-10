Ravanelli: "Juve a fatica. Ha raccolto più di quanto fatto vedere in campo"

© foto di Federico De Luca

L'ex Juventus Fabrizio Ravanelli, nel corso di Tiki Taka, ha avuto modo di commentare la sofferta vittoria della squadra di Sarri contro il Genoa, arrivata in extremis grazie al rigore realizzato d Cristiano Ronaldo: "La Juve ha fatto veramente fatica, soprattutto da punto di vista fisico. Arrivava sempre in ritardo, la squadra si è allungata tantissimo e non ha avuto velocità nel giro palla, prendendo tantissime ripartenze. Fondamentalmente la vittoria è arrivata solo in un momento insperato. Credo che la Juve abbia raccolto più di quello che ha fatto vedere in campo".