Ospite negli studi di Tiki Taka, Fabrizio Ravanelli, ex attaccante di Juventus e Perugia tra le altre, ha commentato i principali temi della Serie A. Partendo dalla presenza di Conte sulla panchina nerazzurra: "Sa cosa vuole dai giocatori, sa farsi rispettare ed è chiaro, trasparente. Noi juventini sapevamo che avremmo dovuto faticare tantissimo... Ma non dà fastidio vederlo all'Inter perché è un grande professionista ed allenatore, e sarà un bel duello fino in fondo".

Prima però di passare al tema che padroneggia meglio, il bianco-nero: "Per me la Juventus è tutto, è stata una scuola di vita. Penso sia normale che manchi un po' di fame dopo aver vinto otto Scudetti di fila, qualsiasi sportivo ve lo potrà confermare... L'allenatore poi fa le sue scelte, ma non è possibile sempre a stare a polemizzare. Higuain fino ad oggi aveva giocato bene, Ronaldo è Ronaldo... La Juventus lotterà fino alla fine su tutti i fronti. Quest'anno è più facile allenare per Conte che per Sarri. Con un ciclo di vittorie incredibili alle spalle mancano anche motivazioni sulle spalle dei vecchi".