Ravanelli: "McKennie giocatore polivalente, questa Juve mette in risalto le sue qualità"

Intervenuto in collegamento con JTV durante il pre-partita di Parma-Juventus, l’ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha analizzato così il match: “Il Parma è una squadra che mi portava fortuna, segnavo spesso. È una squadra sempre molto ostica, ha un pedigree importante soprattutto negli ultimi anni. La Juve dovrà essere brava a fermare i giocatori pericolosi in ripartenza, soprattutto Gervinho. McKennie? È un giocatore polivalente, ha grandi attitudini. L’essere arrivato alla Juventus con questo allenatore e il giocare con grandi campioni secondo me ha messo in risalto le sue qualità. È un giocatore che è sempre dov’è la palla, attira su di sé l’attenzione e il pallone. È sempre nel posto giusto al momento giusto ed è bravo a recuperare palla. Sicuramente non ha i piedi fini da trequartista, ma è un giocatore importantissimo per questa squadra”.