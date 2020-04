Ravenna, il mercato alimentare riapre... all'interno dello stadio "Benelli"

Come riferisce la versione on line del Corriere di Romagna, c'è stata una grande novità per la popolazione di Ravenna, che ha rivisto aprire due giorni fa, limitatamente alle attività di vendita di generi alimentari (e a esclusione di quelle di somministrazione), il mercato: il tutto, ovviamente, nel rispetto delle prescrizioni regionali, che "autorizzano i mercati alimentari solo qualora siano all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati e a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro".

Ecco quindi la particolarità. Il mercato è stato infatti allestito nell’area recintata - nello spazio tra la recinzione e il retro delle tribune - all’interno dello stadio "Bruno Benelli", campo di casa della formazione cittadina guidata da mister Luciano Foschi che milita in Serie C.

Queste le dichiarazioni del sindaco Michele De Pascale: “L’atto che formalizza la riapertura del mercato sarà ufficialmente deliberato dalla giunta domani, martedì 21 aprile, ma nel frattempo, attraverso le rispettive associazioni di categoria, abbiamo informato i circa venti operatori interessati. Grazie alla collaborazione tra gli assessorati al Commercio e allo Sport è stato possibile giungere a questa soluzione, che ha sfruttato la felice vicinanza dello stadio Benelli, in grado di fornire le condizioni logistiche necessarie per la riapertura. Ringrazio gli operatori alimentari del mercato e le loro associazioni che, messi nelle condizioni opportune per farlo, tornano a offrire un servizio fondamentale per la cittadinanza. Se opportunamente gestiti, i mercati all’aperto possono addirittura garantire condizioni di maggiore sicurezza rispetto agli spazi al chiuso”.