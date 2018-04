Ray Wilkins non ce l'ha fatta. L'ex Milan deceduto a 61 anni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raymond Colin Wilkins, per tutti semplicemente Ray, non ce l'ha fatta. L'ex centrocampista inglese fra le altre del Milan, dopo l'attacco di cuore dei giorni scorsi, ci ha lasciato all'età di 61 anni. La notizia è stata battuta dai principali siti britannici (fra cui il Daily Mail) che spiegano come Wilkins si sia spento al St George's Hospital nella giornata di oggi. Nella carriera di Wilkins, oltre al triennio milanista, anche le esperienze con Chelsea, Manchester United, PSG, Rangers, QPR, Crystal Palace, Wycombe, Hibernian, Millwall e Leyton Orient.