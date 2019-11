© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i tanti personaggi noti a schierarsi con Mario Balotelli, c'è anche Lapo Elkann. Attraverso il profilo del suo brand, il fratello del numero uno di Exor, John, ha scritto: "Sei un italiano e hai fatto tanto per l'Italia in Nazionale e ahimè anche per l'Inter e il Milan. Forza Mario, forza Balotelli: io sono con te insieme a tutto il team di Italia Independent. Lapo".