Razzismo, Ghirelli: "Frase di Mandela su tutti i campi di C"

Presidente Lega Pro, nostro calcio porta valori

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Il calcio della C è in un gesto, quello di un bambino con la casacca da raccattapalle che tende la mano ad un calciatore nero del Bisceglie seduto a terra dopo una sconfitta. E' un'immagine che, nella sua semplicità, accoglie e diffonde il messaggio del nostro calcio, che mette in campo valori, fair-play e ribadisce il no al razzismo". Sono le parole del presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, in riferimento ad una giornata dedicata ai valori del calcio come quella che ha visto protagonista la C contro il razzismo nel ricordo di Nelson Mandela. Il piccolo raccattapalle, Domenico, è stato ospite con la famiglia nella sede della Lega Pro a Firenze anche per una visita al Museo "Artemio Franchi". Domande e occhi posati sulle lettere di Franchi, marito e papà, e sugli oggetti che lo raccontano come il più grande dirigente del calcio. La frase di Mandela "Lo sport ha il potere di unire le persone come poco altro può" è diventata la frase-simbolo della lotta al razzismo della C e verrà diffusa prima dell'inizio delle partite del prossimo turno di campionato di serie C, tra domani e lunedì . (ANSA).