Razzismo, il presidente dell'Uefa Ceferin: "La Figc ha operato bene"

Presidente a Gravina,'Non ascoltare critiche gratuite di alcuni'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Caro Gabriele, non ascoltare le critiche gratuite di alcuni, hai preso le decisioni giuste e hai il nostro sostegno incondizionato per i provvedimenti che hai preso nella lotta contro il razzismo". Lo dice il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, rivolgendosi all'omologo della Federcalcio, Gabriele Gravina, nel suo intervento al 43° Congresso ordinario della Uefa in corso a Roma.