Un giocatore della nazionale del Bahrain, Sayed Baqer, è stato squalificato per dieci partite dalla FIFA, oltre ad un'ammenda di 30mila franchi svizzeri, per un gesto razzista. Dopo la partita di qualificazione al Mondiale 2022 del 14 novembre scorso a Hong Kong (finita 0-0) - riporta SportMediaset - il difensore si era rivolto verso gli spettatori e aveva mimato gli occhi a mandorla, un gesto considerato dalla FIFA "condotta discriminatoria". Per la stessa partita, la FIFA ha multato con 30mila franchi svizzeri la federcalcio di Hong Kong per i fischi rivolti dal pubblico all'inno cinese, ritenuti una violazione delle norme su "ordine e sicurezza".