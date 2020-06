Razzismo negli USA, Onuoha: "La polizia mi fa paura, non mi sento sicuro al 100%"

vedi letture

La morte di George Floyd ha scatenato tantissime proteste negli Stati Uniti. Nedum Onuoha, ex difensore del Manchester City oggi al Real Salt Lake, ha parlato del problema del razzismo, affermando di non sentirsi sicuro al 100%: "Sono sempre attento a come mi comporto, non so come potrei essere visto dalle persone che hanno potere. Mi dispiace dirlo ma ho paura e sfiducia nei confronti della polizia. La gente sta cercando di fare rumore, lo ha fatto anche in passato ma non è cambiato nulla. Quello che mi dà forza ora è che anche le persone non di colore stiano protestando. Adoro vivere in questo Paese, ma c'è un lato che non mi piace. Non voglio essere eccessivamente critico nei confronti della polizia, ci sono tanti bravi agenti ma a volte sembra che la gente metta le forze dell'ordine sopra un piedistallo. In realtà sono persone comuni con più potere: hanno un distintivo e una pistola".