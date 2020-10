RBN - Alesi: "Mbappé alla Juventus? Andrei a prenderlo direttamente a Parigi"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex pilota Ferrari Jean Alesi, grande tifoso della Juventus: “La griglia di partenza del campionato? L’Atalanta l’anno scorso ha fatto un campionato pazzesco, la metterei come outsider molto più delle due milanesi. Gli orobici hanno dimostrato di essere un gruppo forte e quella è la chiave della vittoria”.

Su Pirlo: “Non mi permetterei mai di giudicare un allenatore visto che non è il mio lavoro. È stato un giocatore che ha fatto sognare, aveva uno stile unico. Vederlo come allenatore della Juventus da tifoso è molto bello, è un premio per una persona che ha dedicato la sua vita al calcio. È bellissimo rivederlo e ringrazio il mio amico Andrea Agnelli per averlo scelto”.

Su Mbappé, Griezmann e Pogba: “Griezmann mi piace moltissimo, Pogba sarebbe una minestra riscaldata perché lo abbiamo già avuto in bianconero, ma Mbappé con la sua velocità potrebbe essere favoloso con Ronaldo. Se lo vorrei alla Juve? Gli farei volentieri da chaffeur… lo andrei a prendere direttamente a Parigi per portarlo a Torino”.

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.