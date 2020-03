RBN, Amoruso: “Campionato ormai falsato”

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, l’ex Juventus Nicola Amoruso ha detto la sua sul momento delicato che sta vivendo il nostro Paese a causa dell’emergenza Coronavirus: “Questa reclusione è dura, ma dobbiamo continuare a fare tutti il nostro dovere per uscire al più presto da questa situazione. Stiamo guardando film, sto giocando con le mie figlie, guardo il telefono e leggo le notizie. Speriamo che in due settimane finisca, ma la vedo un po’ più lunga. Dobbiamo tornare ad apprezzare la normalità, ci siamo resi conto quanto sia importante se un virus invisibile riesce a cambiarla. Un pensiero per chi sta affrontando la malattia in ospedale”.

Sulla possibile ripresa del campionato: “La vedo dura che si possa riprendere ad aprile, il problema è anche fuori dall’Italia dove non stanno prendendo le misure giuste. Stiamo facendo uno sforzo incredibile e poi magari arriva un turista dall’estero asintomatico e siamo punto e a capo. Se non prendiamo tutti le stesse misure è tempo perso, basta poco a scatenare la forza di questo virus. Per me è difficile che si riprenda ad aprile. Comunque la stagione è falsata perché abbiamo spezzato il ritmo, anche se ti alleni a casa non è uguale. Sarebbe un campionato falsato. Non so cosa aspettino a rinviare gli Europei dove andrebbero giocatori che non sono allenati, non c’è il tempo di fare un’altra preparazione. Puoi anche allenarti sul tapis roulant, ma in campo è un’altra cosa. Per lo Scudetto e la Champions non so cosa si inventeranno, però credo che sia un peccato soprattutto per la Juventus che era in corsa per tutto e in crescita. Questa è la cosa che più dispiace”.