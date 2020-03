RBN, Amoruso: "Caos Coronavirus? Bisognava bloccare il campionato per tutti"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus, è intervenuto l’ex Juventus Nicola Amoruso: “Non è calcio quello che sta succedendo, in queste situazioni c’è sempre polemica. Di sicuro non è facile prendersi le responsabilità di fronte ad alcune scelte, si può anche sbagliare, ma non capisco quando si grida subito al complotto e alla nuova Calciopoli, mi sembra assurdo. La nostra classe politica è composta da gente che non è capace di decidere e che in questi momenti importanti non sa prendere decisioni che servono. Si fa sempre lo scaricabarile. Bisognava bloccare il campionato per tutti, perché capisco le polemiche da parte di chi deve recuperare. C’è da fare chiarezza, siamo di fronte a un momento difficile. È una situazione che non si sa quando si potrà risolvere, anche gli aerei sono stati bloccati, ci sono tanti disagi in questo momento. Bisognava fare o tutto o niente, in questo momento non ci sono vie di mezzo. Purtroppo il problema della nostra classe dirigente è sempre l’indecisione, nessuno vuole prendersi responsabilità e tutti vogliono comandare. Serve qualcuno che decida nell’interesse di tutti, ma non ne siamo in grado”.

Sulla gara di Coppa Italia contro il Milan: “È un crocevia importante, ci si aspetta di vedere una Juventus diversa. Fino a questo momento i bianconeri si sono espressi non sempre a grandi livelli, ma è comunque in corsa in tutte le competizioni. Il Milan ha grandi problemi, anche societari, naviga un po’ a vista, quindi la Juventus dovrà dare segnali importanti perché d’ora in poi non si scherza più. Io sono convinto che questa Juventus arriverà avanti in tutte le competizioni”.

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione completa.