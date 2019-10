RBN, Amoruso: "CR7 poteva evitare le parole su Sarri e Allegri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Nicola Amoruso: “Mi sembra di aver visto anche contro le piccole che arrivano a Torino a fare grandissime barricate, così anche la Lokomotiv Mosca. È questa la mentalità di squadre che pensano prima a non giocare e a non fare giocare. In Europa è insolito questo tipo di atteggiamento, ma facendo così per poco non facevano il colpaccio. Sono le partite più difficili da vincere, bisogna aspettare il momento giusto e affondare il colpo. Sicuramente non è un bello spettacolo per il calcio. Perderle per perderle, io sarei per giocarle, purtroppo è la mentalità di molte squadrette”.

Su Dybala: “Abbiamo sempre detto che ha grandi potenzialità, ha tutto per poter fare la differenza anche in Europa. Ultimamente l’avevamo visto poco sorridente, finalmente l’ho rivisto con il sorriso. Dipende tutto da lui il salto di qualità, chissà che non sia l’anno buono visto che Sarri lo ha avvicinato alla porta. Una volta che rientra Douglas Costa credo che sia lui il terzo nel tridente con Higuain e Ronaldo, ma non si può sottovalutare il tridente con Dybala. È un’opzione in più ed è importante visti anche gli infortuni”.

Su Bentancur: “È un giovane che farà molto bene, ieri mi ha convinto. Io ho visto una bella partita, ha fatto corse interessanti, ha rincorso, è intelligente tatticamente e credo che possa solo crescere in quel ruolo. Può essere un’ottima alternativa a questo Pjanic, rappresenta il futuro della Juventus”.

Su De Ligt: “Sta crescendo, sta prendendo sicurezza. Mi aspettavo anche io una partenza diversa, ma il nostro campionato è difficile e bisogna essere bravi a difendersi in Italia. È giovane e ha bisogno di tempo, ma è uno dei giocatori più forti al mondo. Lo ritroveremo sempre più forte e motivato”.

Sulle parole di Ronaldo: “Non me le aspettavo, forse sono state anche inopportune perché con Allegri si è vinto, si è fatto bene. Dopo un anno stare lì a fare paragoni non mi sembra tanto elegante da parte di Ronaldo. Poi la speranza di tutti è di vedere una squadra che giochi meglio, ma da lui non me l’aspettavo. Credo che potesse evitare”.