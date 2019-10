RBN, Amoruso: "De Ligt sfortunato. L'Atalanta gioca meglio di tutte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Amoruso, ex attaccate della Juventus, parla a Radio Bianconera nel corso di ‘Avanti Madama’: “La Juventus deve avere il cinismo giusto per portare a casa i tre punti. Con il Lecce è mancata la zampata vincente, ma il fatto che quest’anno le grandi abbiano difficoltà a giocare con le piccole significa che la qualità del campionato sta salendo”.

Su De Ligt: “È rigore, c’è da dire che è veramente sfortunato in questo periodo. Non ha iniziato benissimo. Dà segnali di insicurezza, ma questi tre rigori con la mano non aiutano. Ha la tempra per venirne fuori, è giovanissimo e rappresenta il futuro della difesa. Spero di vedere al più presto un giocatore con più fiducia”.

Sull’Atalanta: “È la squadra che gioca meglio di tutte, ma penso che alla lunga pagherà qualcosa. In questo momento sicuramente non vorrei giocarci contro, non è una squadra facile da affrontare, ma non penso che la Juventus debba preoccuparsi dell’Atalanta. Bisogna preoccuparsi un po’ più dell’Inter che credo possa mantenere il passo della Juventus e a gennaio si rinforzerà sicuramente. Dal Napoli mi aspetto sicuramente qualcosa in più, troppi alti e bassi”.

Su Bentancur: “Sono un suo estimatore, sta crescendo, sa fare tutto. Credo che al posto di Pjanic davanti alla difesa penso che sia il suo ruolo. Sono curioso di vederlo ora che sta bene fisicamente e mentalmente. Credo che sarà un giocatore importante alla lunga e maturerà sempre più. È un’arma importante per Sarri”.