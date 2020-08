RBN - Amoruso: "Dybala? Tra lui e Pogba mi tengo tutta la vita la Joya"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex attaccante bianconero Nicola Amoruso: “In questo calcio post Covid ne stiamo venendo delle belle, due francesi e due tedesche in semifinale di Champions League, ci sono diverse outsider. Il lockdown ha cambiato gli equilibri, è difficile dare dei giudizi adesso. Forse l’Atalanta era l’unica che meritava davvero di andare avanti”.

Su Dybala: “Non capisco perché si debba mettere in discussione un giocatore che quest’anno ha fatto bene, ha dimostrato di avere una qualità che serve alla Juventus. di poter fare la differenza, è efficace in zona gol. Metterlo sul mercato penso sia la cosa più sbagliata che ci sia, va trovato un accordo perché parliamo di un giocatore che è maturato. Per me sarebbe una perdita importante”.

Su Pogba: “Il centrocampo bisogna rifondarlo, abbiamo visto che è stato un punto debole di questa Juventus. Ma se mi chiedi chi tra Pogba e Dybala io dico Dybala”.

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.