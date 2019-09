RBN, Amoruso: "Juventus, non sono preoccupato. Gli errori ci stanno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Amoruso, ex bianconero, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Avanti Madama’: “Ci sono troppi allarmismi per una Juventus che ovviamente deve ritrovare certi ritmi e certi meccanismi con Sarri. Io non sono assolutamente preoccupato. Demiral è lo stesso del precampionato quando aveva stupito tutti, a 20 anni si ha tanta voglia di dimostrare e quindi c’è un po’ di irruenza, ma sono convinto sia questione solo di tempo. Non bisogna esagerare con le critiche. Gli errori fanno parte della crescita, hanno sbagliato tutti e con il tempo se ne viene fuori e si migliora, di questo non ho nessun dubbio".

Su Chiellini: "Nel corso di una stagione possono venire a mancare dei giocatori. In questo gruppo c’è qualità e prima o poi De Ligt verrà fuori. La Juventus in questo momento è un altro mondo rispetto all’Ajax e questo cambia tanto. Bisogna dargli tempo di maturare. Non sono preoccupato, sono convinto che questa sarà una delle Juventus più belle e più spettacolari. L’errore di Demiral è stato legato al troppo voler fare, non sono preoccupato. Sicuramente bisogna dare un po’ di tempo, ma i segnali positivi ci sono eccome”.