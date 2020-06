RBN - Amoruso: "Kulusevski? Curioso di vederlo nella Juve, lo vedo esterno o mezzala"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex attaccante bianconero Nicola Amoruso: “Le polemiche sugli arbitraggi vanno messe da parte, ora stanno parlando i valori in campo che dicono che la Juventus è a grandi livelli nonostante le fatiche di queste partite ravvicinate, intense e che naturalmente tolgono un po’ a tutti lucidità. Con tante gare ravvicinate ci si allena di fatto con la partita, poi inizia ad essere davvero dura anche per il caldo. È un momento difficile per tutti, ma stiamo vedendo partite discrete, con un ritmo discreto. Mi aspettavo di vedere meno intensità, invece ci sono squadre che corrono. Merito ai preparatori atletici che stanno facendo un lavoro brillante. Gli arbitri sicuramente stanno continuando a sbagliare, siamo ancora qui a fare polemiche quando in alcune situazioni chiare basterebbe l’aiuto del VAR. La tecnologia è l’unica cosa che ci può aiutare a evitare gli errori”.

Su Kulusevski: “Secondo me è un esterno alto, ma può giocare anche da mezzala. Ha forza, è intelligente, ha un buon inserimento. Io dietro le punte vedo un giocatore con altre caratteristiche, lui mi sembra uno che ha un bel passo, velocità, ma non lo vedo lì. Lo vedo più esterno o mezzala classica. Ma parliamo di un giocatore di qualità e di grandi potenzialità. Sono curioso di vederlo nella Juventus, ha bisogno di crescere, ma ha potenzialità”.

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.