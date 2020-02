RBN, Amoruso sicuro: "La Juve con Sarri vincerà la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso: “La delusione c’è, ma va un po’ moderata perché parliamo di una squadra in corsa su tre fronti. Non è la Juventus brillante che eravamo abituati a vedere, ci sono delle difficoltà che Sarri deve affrontare. Dovrà andare anche oltre i suoi limiti, ma non è il caso di fare drammi. Io sono convinto sempre più che Sarri porterà a Torino la Champions League, ho questa netta sensazione. Mi prenderanno per pazzo, ma lo dicevo un mese fa e continuo a dirlo. Anche al Chelsea è stato criticato, ma alla fine ha portato a casa un Europa League contro tutti i pronostici”.

Questo è il momento migliore per avere un calo.



“Sicuramente era messo in conto che la Juventus non potesse vincerle tutte, quest’anno il campionato è aumentato di livello, c’è un’Inter in più con un Conte agguerrito, che ha costruito una squadra importante. Negli ultimi anni forse la Juve aveva vinto un po’ troppo facilmente, quindi io sono contento che ci siano concorrenti importanti. È utile anche in prospettiva europea, è allenante anche mentalmente. Lo scorso anno la Juve aveva vinto lo Scudetto a novembre e forse mentalmente lo ha pagato. Sarri forse non ha mai suscitato grandissima simpatia, ma dobbiamo giudicarlo attraverso i risultati finali”.

Clicca sul podcasts in calce all’articolo per la trasmissione completa.