RBN - Avv. D'Onofrio: "Juve-Napoli, aspettiamo le motivazioni. Ma si crea un precedente"

Avv. D'Onofrio: "Juve-Napoli, aspettiamo le motivazioni. Ma si crea un precedente"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’avvocato Paco D’Onofrio per commentare la sentenza relativa a Juventus-Napoli: “Sappiamo l’esito della sentenza ma non le motivazioni, da lì si riuscirà a capire cosa abbia portato a un ribaltamento totale. La Juventus aveva elegantemente deciso di non prendere posizione e di affidarsi alle decisioni della Federazione. La vera sconfitta di questo provvedimento è proprio della FIGC, si crea un pericolosissimo precedente. Poi è chiaro che dobbiamo leggere le motivazioni, ma a questo punto il principio è che qualsiasi ASL può determinare una deroga al protocollo. Pongo ad esempio uno scenario in cui una squadra dovesse avere uno o più giocatori positivi e potrebbe a questo punto chiamare la ASL della propria città e chiedere se sia opportuno partire. La ASL direbbe sicuramente di no e la squadra potrebbe non presentarsi. Il calendario verrebbe deciso dalle ASL. Poi per la Juventus non cambia nulla, la squadra si era comunque presentata per giocare la gara, ma penso a squadre come Casertana, Parma, Milan che hanno giocato con l’organico dimezzato”.

