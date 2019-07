RBN, Balzarini: "De Ligt difficile ufficiale oggi, Douglas con qualche problema fisico"

Fonte: Radio Bianconera

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini: “Douglas Costa? Evidentemente c’è qualche problema fisico, lui ha iniziato a lavorare una settimana prima del raduno. È già andato tre volte al J Medical, quindi c’è evidentemente un problema. C’è riserbo sulla sua situazione fisica. Sicuramente non è una situazione normale”.

Su De Ligt: “Non partirà con l’Ajax per il ritiro in Austria. Si tratta di attendere l’ufficialità che secondo me difficilmente ci sarà questo week-end . oggi riprende ad allenarsi Cristiano Ronaldo, quindi non credo che la Juventus voglia far coincidere le cose anche per questioni mediatiche. Io credo che ci possano essere delle analogie con quanto avvenuto con Sarri, con l’annuncio di domenica”.

Su Sarri: “Sarebbe una follia concentrare in otto giorni il lavoro che faceva a Dimaro in 30. Sicuramente avrà poco tempo per allenare la squadra, la vera Juve di Sarri secondo me si vedrà attorno a febbraio. Ciò non significa che la Juventus non farà risultati, ma che i risultati magari non saranno così spontanei”.