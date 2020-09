RBN - Balzarini: "Higuain sacrificato sull'altare di CR7"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini, ecco quanto evidenziato da TMW:

“Higuain? È stato sacrificato sull’altare di Cristiano Ronaldo, la Juventus gli ha fatto sapere che era lui che doveva fare spazio a CR7 anche se poi tecnicamente i due non sono incompatibili. CR7 ha sempre avuto bisogno di una punta centrale che facesse un certo tipo di movimenti. È chiaro che lo scorso anno il Pipita si è impuntato a voler rimanere, voleva dimostrare che si erano sbagliati sul suo conto e aveva in parte vinto la sua battaglia, la Juve lo voleva vendere al pari di Dybala per una questione economica. Poi c’è l’imprevedibilità di quello che è successo a marzo, una situazione che lui come molte altre persone al mondo hanno vissuto molto male, ai limiti della depressione”.