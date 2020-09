RBN - Balzarini: "Programmato da tempo l'esame di Suarez"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini:

“Adesso sono in molti a chiedersi perché Suarez ha fatto l’esame. Lo ha fatto perché doveva farlo già da tempo, non pensava potesse servirgli già quest’estate, è un esame che non si può richiedere dall’oggi al domani e da quello che mi risulta era già in ballo dall’anno scorso per farlo. La coincidenza di tempi ha fatto nascere questo clamore. Ci stanno guadagnando tutti: lui si mette a posto in vista di una possibile successiva trattativa con la Juventus o con le altre squadre, la Juve non ha mai mollato la pista Dzeko, era stato Dzeko a mollare la pista Juve perché se l’era un po’ presa per la virata su Suarez. C’è stato un momento la settimana fa in cui le possibilità erano calate ai minimi storici, la Juventus aveva virato anche su Morata per non farsi trovare impreparata. Anche l’Inter eventualmente per Suarez dovrebbe rispettare i tempi tecnici del passaporto”.