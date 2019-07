RBN, Balzarini: “Rispetto per Buffon! Icardi? Parole scherzose”

Fonte: Radio Bianconera, l’unica che conta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini:

“Buffon? Mi dispiace che qualcuno lo stia attaccando dicendo che è tornato solo per battere i record di Maldini. Buffon non è tornato perché ha chiesto di tornare, gliel’ha chiesto la Juve e non esiste nessuna clausola contrattuale, anche perché sono clausole non inseribili. Se Buffon si facesse male, con una clausola del genere la Juve potrebbe essere tacciata di inadempienza contrattuale. C’è gente che ormai segue la cultura della disinformazione. Chi fa questo mestiere sa che non è possibile inserire una clausola del genere”.

Su Icardi: “Se ha detto quelle parole immagino le abbia dette in maniera scherzosa. L’ha riportata il mio collega Barzaghi che si occupa di Inter e che ha le sue fonti, io non ci metto bocca perché non seguo l’Inter. Sicuramente c’è stato un abboccamento con la Juventus, poi tutto può essere”.

Sulle parole di Bartomeu: “Su De Ligt Paratici ieri mi sembrava abbastanza sereno, poi valgono solo i comunicati ufficiali”.

Sulle cessioni: “Bisogna capire cosa farà Bonucci se arriverà De Ligt, poi Cancelo mi sembra ancora in uscita. Poi c’è la questione legata all’attacco, tra Mandzukic e Higuain qualcosa in uscita ci sarà per forza”.