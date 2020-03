RBN - Berruto: "Playoff per lo scudetto? Sarebbe soluzione spettacolare"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’allenatore di pallavolo Mauro Berruto: “I playoff per il campionato italiano? Sicuramente sono una soluzione. Io ho allenato solo in campionati che prevedevano i playoff, quindi non ho esperienza di altre modalità. È chiaro che se un allenatore deve preparare una squadra per i playoff lo fa in maniera diversa, non ci sono dubbi. Il problema sorge perché sarebbe un cambiare le regole del gioco a metà del gioco stesso. Dal punto di vista della spettacolarità sono momenti straordinari, unici. Io ho allenato in Italia, all’estero, e sono momenti straordinari. Ma noi lo sapevamo dall’inizio del campionato. È ovvio che siamo in un contesto di emergenza assoluta, totalmente nuova per tutti, quindi qualunque sarà la soluzione sarà bene che ci piaccia perché significherà che almeno siamo usciti in qualche maniera dall’emergenza”.

Sugli altri sport: “Sicuramente l’organizzazione dei campionati nella pallavolo è più elastica, se è prevista una finale su cinque gare si può fare anche su tre o su gara secca. Ci sono realtà che possono assorbire un po’ meglio questo impatto. Sarebbe meglio che l’Europa desse una risposta univoca su questo argomento, la vera sconfitta è proprio quella di un’identità europea. Io sono sgomento che in Francia e in Spagna si stia facendo adesso quello che noi facevamo 15-20 giorni fa. Mi sembra inaudito che con i mezzi di comunicazione che ci sono oggi non si sia immaginato che anche in altri Paesi si potesse affrontare la stessa emergenza. Mi sembra una follia collettiva, da cittadino mi piacerebbe che l’Europa desse una risposta. Penso ad esempio agli Europei di calcio. Io mi auguro che si giochino perché vorrebbe dire che l’emergenza è passata, ma continuare ad aspettare mi sembra un suicidio perfetto. Vorrei che qualcuno prendesse delle decisioni in forma collettiva”.

Sugli allenamenti: “Questa è un’altra delle schizofrenie. Un allenatore come fa a costringere un atleta a cui il Governo chiede di non uscire di casa? Non voglio augurarlo a nessuno, ma è possibile che qualcuno nel mondo del calcio risulti positivo. Se dovesse succedere tutta la squadra dovrebbe andare in quarantena e allenarsi, quindi non si può far allenare alcune squadre e altre no”.